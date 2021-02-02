Чемпионат мира по хоккею-2021 примет Латвия

Латвия будет единственным хозяином чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам заседания. Все матчи первенства пройдут в Риге. Изначально вместе с латвийской столицей турнир должен был принять Минск, но 18 января совет IIHF принял решение о переносе матчей из столицы Беларуси.

Теперь большую часть матчей примет "Арена-Рига", там пройдут игры группы B: два матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Второй ареной станет Олимпийский спортивный центр. Его преобразуют в хоккейную арену на 6 000 мест, там пройдут встречи группы A и два четвертьфинала. Тренировочной станет арена "Даугава", которую должны достроить к концу марта.

Латвия победила Данию и Словакию

В Международной федерации хоккея также сообщили, что все 16 команд будут размещены в одном отеле. Исходя из этого, а также из близкого расположения мест проведения матчей, IIHF при необходимости может реализовать концепцию "пузыря", которая предполагает проведение матчей без зрителей. Вместе с этим IIHF готова рассмотреть и вариант проведения матчей в присутствии публики, если эпидемиологическая ситуация в Латвии улучшится.

Совет IIHF во вторник рассматривал три варианта проведения турнира: - в Латвии;

- в Латвии и Дании;

- в Латвии и Словакии.

Проведение турнира в одной стране позволит нам проявлять гибкость Рене Фазель президент Международной федерации хоккея

"Я хотел бы поблагодарить представителей Дании и Словакии за их готовность взять на себя обязанности хозяина чемпионата мира в столь короткий срок, - сказал президент Международной федерации Рене Фазель. - Но в конечном итоге совет посчитал, что проведение турнира в одной стране позволит нам проявлять гибкость. Мы можем найти решения для реализации концепции "пузыря", но также мы можем подготовиться к тому, чтобы разрешить болельщикам присутствовать на матчах, если это будет безопасно".

В итоге Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Латвия примет турнир во второй раз. Впервые мировое первенство проводилось в Риге в 2006 году.

"Сборная Беларуси не откажется от участия"

Комментируя решение IHF, президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что "доволен им" и что Латвия будет работать, чтобы провести "хороший чемпионат".

В Национальной сборной Беларуси по хоккею с шайбой в свою очередь сообщили, что не откажутся от участия в чемпионате мира, который пройдет в этом году в Риге. "Мы неоднократно говорили, что предпочитаем выяснять, кто сильнее, на спортивных площадках. Сборная продолжит подготовку к чемпионату, и место его проведения никак не скажется на планах участия в нем белорусских хоккеистов. Сборная Беларуси будет играть в Латвии", - отметили в федерации.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Латвия примет турнир во второй раз. Впервые мировое первенство проводилось в Риге в 2006 году.

В середине января стало известно, что Международная федерация хоккея выплатит Беларуси прописанную в контрактах компенсацию в связи с отменой проведения чемпионата мира по соображениям безопасности. Отмена проведения спортивного мероприятия в стране последовала за отказом от финансирования турнира крупнейших спонсоров, в частности, компаний Nivea и Skoda. Также о своем намерении бойкотировать чемпионат, если он будет проводиться в Беларуси, заявляли ряд национальных сборных.