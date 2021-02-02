Рим: рестораны открылись, туристов нет

В центре Рима вновь открылись бары и рестораны, но для большинства их владельцев это стало не облегчением, а головной болью. Всё это время им приходилось платить арендную плату, у многих накопились крупные долги. По словам одного из управляющих, в этой части города основные доходы приносят туристы, поэтому рестораны здесь сильнее всего пострадали от ограничений, и едва ли скоро оправятся:

– Для всех здешних заведений работа на самом деле не возобновилась, это лишь какая-то имитация. Посетителей больше нет, а для нас это всё равно, что быть закрытыми, мы открыты лишь номинально. Это выгодно только государству, но не нам. Я бы предпочёл, чтобы оставались прежние ограничения, просто торговал бы кофе. А так – сами видите, никого нет.

Вблизи отсюда расположена Пьяцца Навона – одно из самых популярных туристических мест Рима. Её трудно узнать – людей совсем немного, а в некогда шумных ресторанах царит тишина. В единственном открывшемся ресторане «Domiziano» обычно трудятся 35 человек, но сейчас их только двое.

– Мы решили открыться, чтобы продемонстрировать, что мы живы, – говорит Маурио Пицути, управляющий рестораном. – Но, по правде говоря, мы уже утратили надежду – нет людей, нет доходов. Мы действительно теряем деньги. Исторический центр Рима совсем опустел, а ведь мы целиком зависим от туризма. Сами поглядите, как вокруг пусто.

Среди немногих посетителей большинство – римляне, желающие хоть немного сменить обстановку:

– До чего приятно куда-то наконец выйти. Нам так надоело сидеть дома и целый день смотреть телевизор!

Сейчас в Лацио, как и в большей части страны, на две недели несколько ослаблены ограничения. Затем, в зависимости от ситуации, это решение может быть пересмотрено. Но многие здесь считают, что частые изменения правил лишь наносят ещё больший урон всему ресторанному сектору.