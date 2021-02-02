COVID-19: на Западном фронте без перемен

Почти 3 835 783 зараженных и более 106 с половиной тысяч летальных исходов - такова жатва пандемии коронавируса в Соединенном Королевстве за истекшие 12 месяцев.

Отвечающим за ситуацию в здравоохранении нужно максимально быстро обнаружить тех, у кого выявлен южноафриканский штамм, чтобы затем этих людей изолировать.

Мэтт Хэнкок, глава профильного ведомства Великобритании, на брифинге заявил следующее: "Сейчас нам известны 105 зараженных этим штаммом. Одиннадцать вирусоносителей не имели никаких контактов с путешественниками. Нет научно подтвержденных данных, что эта мутация более опасна. Но нам необходимо предотвратить ее распространение, взяв ситуацию под контроль".

В общей сложности 80 тысяч жителей - в том числе и таких графств, как Суррей и Кент - должны будут сдать анализы на вирусоносительство, вне зависимости от наличия симптомов, это касается всех, кому исполнилось 16 лет.

Руководство Евросоюза выпустило рекомендации, касающиеся пограничного контроля для прибывающих из стран, не входящих в ЕС. Причина въезда должна быть значимой и неотложной, путешественники должны предъявить результаты отрицательного пцр-теста.

Несмотря на вакцинацию,меры предосторожности - ношение маски и соблюдение социальной дистанции - остаются обязательными.

Комментарий сотрудника федеральной полиции ФРГ: "Нынешние ограничения в Германии только-только вошли в силу, по мере развития ситуации мы увидим, как пассажиропоток будет спадать".

Сложная ситуация и на Иберийском полуострове.

В Португалии коронавирусом заражены более 726 тысяч человек, от COVID-19 скончались почти 13 тысяч, уровень смертности в республике - один из самых высоких в Европе. На границе Португалии и Испании усилен контроль.

Европа остается вторым - после Северной Америки - самым инфицированным регионом мира.

За год с момента выявления первых случаев вирусоносительства тут насчитывается свыше 30 миллионов заразившихся, а от COVID-19 скончались более семисот тысяч европейцев.