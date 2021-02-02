Европа: капризы природы

Продолжительные дожди привели к наводнениям в нескольких регионах Франции. Из берегов вышла Сена, затопив парижские набережные. Уровень воды в реке уже поднялся на 4,20 м и продолжает расти. На севере страны жертвой наводнения стал 70-летний мужчина.

В ряде городов на юго-западе Франции дома были затоплены уже в четвёртый раз чем за последние два месяца. Синоптики предсказывают, что дожди вскоре возобновятся. Говорят местные жители

– Тяжело так жить, это уже в третий раз. Даже не знаем, что теперь делать.

– Я положил тут несколько кирпичей, чтобы вода не попала в дом, но всё равно, наверно, перельётся, как в прошлый раз.

В Германии из-за сильных дождей, а также таяния снега, вызванного необычно тёплой погодой, вышел из берегов Рейн.

В Великобритании в национальном парке Йоркшир-Дейлс сильный снегопад привёл к проблемам с дорожным движениям и помешал проведению вакцинации.

Между тем в Пенсильвании в 135-й раз прошла церемония, посвящённая Дню Сурка. Согласно прогнозу четвероногого синоптика, в ближайшие шесть недель холода здесь продолжатся.