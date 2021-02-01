Во Франции протестуют сезонные работники

Более сотни сезонных рабочих французских горнолыжных курортов устроили в понедельник у въезда в туннель Фрежюс в Савойе акцию протеста против продолжающегося закрытия подъемников. Они потребовали возобновить работу горнолыжных станций и повысить компенсации рабочим и владельцам магазинов, закрытых из-за карантинных мер.

"Из 120 000 зимних сезонных рабочих во Франции 100 тысяч работают в кафе, отелях и ресторанах. Их не наняли. Они остались без работы. А решение было: можно было заставить работодателей нанять их, а затем дать им пособия по безработице, чего не было сделано", - говорит генеральный секретарь профсоюза Force Ouvrière Пьер Дидио.

Участники акции потребовали встречи с президентом Франции, а также, чтобы на сезонных работников распространялись те же правила на получение пособия по безработице, что и на сотрудников курортов, имеющих постоянные контракты. По словам манифестантов, не далее чем в апреле произойдет социальная катастрофа. Ведь из 12 миллиардов евро всех поступлений савойского региона 4 миллиарда приходились на горнолыжные курорты.