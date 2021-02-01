Муки британского бизнеса после "брексита"Комментарии
Три компании — три разных сектора — одежда, пиво и сыр. Но все они страдают от бюрократических последствий "брексита". Экспорт их продукции через Ла-Манш становится почти невозможным.
Семейная пара на юго-западе Англии занимается пошивом дождевиков. Но теперь их одежду с новыми таможенными, административными пошлинами и НДС стало дороже экспортировать клиентам в Евросоюзе. Компания столкнулась с бюрократическими последствиями "брексита".
Шьется их одежда на фабриках в Евросоюзе. Но "брексит" заставляет их менять бизнес-стратегию.
В 30 км к западу — пивоварня Wild Beer Co — пример того, как другой сектор страдает от выхода Великобритании из ЕС. Теперь этот настоящий эль невыгодно переправлять через Ла-Манш. Что означает для пивоваров фактическую блокаду для их продукции в Евросоюзе.
Реальность для предприятий-экспортеров в этой стране, заключается в том, что они не могут доставить продукцию из пункта А в пункт Б. Обычно сыр чеддер доставляют на рынки Франции, Нидерландов, Италии и Германии... Но сегодня — он застрял в Великобритании.
Производство традиционного, зрелого сыра чеддер сделало молочного фермера из Сомерсета сыроваром. Том Калвер раньше с гордостью экспортировал свой товар на лучшие европейские рынки, но в настоящее время — единственный рынок сбыта — британский.
Для Тома — и тысяч других — ближайшее будущее туманно. Правительство заявляет, что будет продолжать работать в тесном контакте с бизнесом в целях обеспечить ему возможность эффективно торговать по новым правилам.