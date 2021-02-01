Мировые политики осудили переворот в Мьянме

Ведущие мировые политики осудили государственный переворот в Мьянме, в ходе которого военные арестовали руководство страны и объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год. Причиной своих действий они назвали фальсификации на прошедших в ноябре парламентских выборах. Временным президентом страны военными назначен вице-президент Мьинт Све, бывший генерал.

Комментируя происходящее, Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём твитере призвала к восстановлению власти законного правительства.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что его страна призывает военных немедленно освободить задержанных.

Представитель МИДа Китая Ванг Венбин выступил с заявлением:

– Мы знаем о событиях в Мьянме, и следим теперь за развитием ситуации. Китай – дружественный сосед Мьянмы. Мы надеемся, что все стороны должным образом урегулируют свои разногласия в соответствии с конституционными и правовыми нормами и сохранят политическую и социальную стабильность.

В столице страны Янгоне прошла демонстрация в поддержку действий военных. Но многие опасаются, что переворот лишь принесёт людям дополнительные трудности:

– Нам приходится биться, чтобы обеспечить себя едой, как-то прожить, сохранить здоровье – сами знаете, – говорит одна из местных жительниц. – Столько проблем из-за ковида – а теперь переворот, только этого не хватало. Как нам быть, чтобы выжить?

Желающие снять наличные выстроились в очереди перед городскими банкоматами, работа которых прерывалась из-за перебоев с интернетом и телефонной связью.