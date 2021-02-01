Латвия прекращает вещание российских телеканалов

Крупнейшая телекоммуникационная компания в Латвии Tet с 1 февраля прекращает ретрансляцию на территории республики пяти российских телеканалов - ПБК (ретранслятор программ Первого канала России в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима, сообщает пресс-служба оператора.

"Из-за неясностей в праве представления каналов и беспокойства из-за соблюдения режима санкций телекоммуникационное предприятие Tet прекратит ретрансляцию телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс", заменив их на другие, равноценные каналы", — сказано в релизе оператора.

Вместо исключенных из пакета каналов зрителю будут предложены LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, "Дождь", UATV, "Здоровое ТВ", Eureka HD, "Пятница", Current Time, TV21.

"Несмотря на длительные и неоднократные запросы информации, Tet не имеет доступа к юридически обоснованной информации об условиях ретрансляции телеканалов ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс" в Латвии. Следовательно, невозможно провести надлежащую оценку рисков, как того требует действующее законодательство", - объясняет причину такого решения компания Tet, 51% которой принадлежит Латвийскому государству.

Также стало известно, что национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии в течение десяти дней планирует принять решение об ограничении также ретрансляции телеканала "Россия-РТР" на территории республики.

В июле прошлого года НСЭСМИ начал процедуру ограничения телеканала "Россия-РТР", который зарегистрирован в Швеции, на территории Латвии. Претензии ведомства вызвала передача "60 минут", показанная в эфире телеканала 10 июля. По утверждению НСЭСМИ, слова ведущей программы и участников, которые обсуждали ситуацию на Украине, можно расценить как разжигание ненависти. Таким образом, по мнению совета, в содержании телеканала были обнаружены признаки нарушения одной из статей латвийского закона о СМИ.

Это не первые попытки НСЭСМИ ограничить ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории Латвии. В 2014 году совет запретил ретрансляцию этого телеканала на три месяца, решив, что в его передачах распространялась информация, якобы содержавшая признаки "военной пропаганды". В 2016 году ведомство запретило ретрансляцию и распространение телепрограмм "Россия-РТР" уже в течение шести месяцев, увидев в содержании телеканала признаки нарушения ряда статей закона об электронных СМИ Латвии и разжигания вражды. В 2019 году решением совета ретрансляция телеканала "Россия-РТР" была приостановлена на три месяца тоже за приписываемое ему разжигание ненависти.

В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и "Sputnik.Латвия", предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В посольстве России в Латвии подчеркнули, что обыски и уголовное преследование руководства компании "свидетельствуют лишь об одном - желании местной элиты ограничить доступ жителей к альтернативным источникам информации".