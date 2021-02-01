Франция: реформа полиции

Во Франции начинаются общественные консультации в связи с намеченной здесь реформой полиции. Предыдущий проект, представленный в конце прошлого года, вызвал массовые недовольства и акции протеста со стороны граждан. Между тем, полицейские заявляют, что нередко сталкиваются с социальными проблемами и проблемами безопасности, но не получают надлежащей поддержки со стороны властей. Премьер-министр страны Жан Кастекс высказался по данному вопросу:

– Я целиком поддерживаю правоохранительные органы и отношусь к ним с глубочайшим уважением. Иначе и быть не могло, ведь принципиально важно, чтобы отношения между полицией, жандармерией и населением основывались на доверии. Все граждане должны понимать, что при необходимости применение силы легитимно; только так можно к этому относиться. Именно поэтому мы не станем мириться с неприемлемыми действиями, которые способны помешать выполнению этой основной задачи.

Доверие к правоохранительным органам было серьёзно подорвано после ряда скандалов, связанных с проявлениями расизма и жестокости со стороны их сотрудников. Именно поэтому намерение властей объявить незаконной публикацию изображений полицейских при исполнении обязанностей вызвало здесь особенно сильные протесты в конце прошлого года.