Акции в поддержку Навального: более 1000 задержанных

В России в воскресенье проходят новые акции в поддержку Алексея Навального. Ещё до полудня по московскому времени число задержанных по всей стране превысило тысячу человек. В городах развёрнуты значительные силы правопорядка, в Москве и Петербурге перекрыты центральные улицы и площади.

По сообщениям оппозиционных ресурсов, задержания и обыски у активистов начались ещё накануне, в том числе по подозрению в призывах к несанкционированным митингам.

Сам Алексей Навальный остаётся под арестом. Во вторник суд должен принять решение по ходатайству о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Именно систематические нарушения условий испытательного срока стали причиной задержания оппозиционера в аэропорту Шереметьево две недели назад.

Нескольких соратников Навального арестовали по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по итогам протестов недельной давности.