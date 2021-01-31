Тысячи задержанных при разгоне акций протеста в России

Более 4 тыс. человек задержаны в России при разгоне акций сторонников Алексея Навального. Самые массовые выступления проходили в Москве и Петербурге. В столице с утра силовые структуры перекрыли несколько центральных районов города, ограничив движение пешеходов. Прокуратура грозила административной и уголовной ответственностью за несанкционированные манифестации.

На улицы, тем не менее, вышли тысячи сторонников оппозиции. Особенно много протестующих было в районе изолятора «Матросская тишина», где после ареста находится Алексей Навальный, в также у Комсомольской площади.

Сторонники основателя Фонда борьбы с коррупцией пытались провести уличные акции в десятках городов России. Больше всего задержанных, помимо Москвы и Петербурга, — в Красноярске, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Участники выступлений напоминали о дворце в Геленджике, который, по данным ФБК, строился для Владимира Путина за взятки. В преддверии новых демонстраций миллиардер Аркадий Ротенберг заявил, что этот дворцовый комплекс принадлежит ему. Протестующие считают это нелепыми попытками скрыть коррупцию и отвлечь внимание от фундаментальных проблем России:

— На самом деле, мне кажется, произошёл такой переломный момент, что становится смешно. Если в прошлый раз реально было страшно, то сейчас уже становится смешно. Смешно смотреть на этих полицейских, смешно смотреть на (губернатора Новосибирской области Андрея) Травникова, на (мэра Новосибирска Анатолия) Локтя совсем смешно. Смешно смотреть на реакцию товарища Путина, Ротенберга и всю остальную вот эту вот, извините меня, хрень. Я так думаю, что, когда становится смешно, то это однозначное начало конца для них.

— Я родился при Путине и не хочу при нём умереть, поэтому и пришёл (на акцию).

Выходить на акции протеста призывал сам Алексей Навальный, когда его арестовали по возвращении из Германии, где политик полгода лечился и восстанавливался после отравления. По данным Организации по запрещению химического оружия и европейских лабораторий, основатель ФБК пострадал от воздействия боевого вещества класса «Новичок».

Навальный обвиняет Кремль в покушении на его убийство. ЕС и Великобритания ввели против Москвы санкции за применение запрещённого химического оружия. Россия эти претензии отвергает и обвиняет западных партнёров в сокрытии реальной информации о произошедшем с Алексеем Навальным.