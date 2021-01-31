Франция закрывает границы из-за коронавируса

Во Франции вступили в силу новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Власти пока решили отказаться от введения строгого карантина. Вместо этого отныне запрещено пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Чтобы попасть во Францию с территории европейского государства необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус. Он также необходим, чтобы попасть в заморские департаменты Франции.

Поездки за пределы ЕС возможны только по срочным семейным обстоятельствам, причинам, связанным со здоровьем и в профессиональных целях, для чего необходимо заполнить декларации и предоставить соответствующие документы.

Решение правительства отказаться от третьего по счету локдауна, несмотря на слишком высокое плато заражений, эпидемиологи называют рискованным и считают, что карантина избежать не удастся.