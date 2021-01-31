В Венгрии на фоне пандемии вырос спрос на алкоголь

Безлюдны улицы Будапешта. Бары и рестораны, где раньше всегда было полно и туристов, и местных жителей, закрыты. Точно такая картина наблюдалась большую часть прошлого года. Но это обстоятельство не ослабило тягу венгров к алкоголю.

По данным, исследования Национальной налоговой и таможенной службы (NAV), объёмы его продаж в стране в марте 2020-го выросли в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

В целом, за прошлый год спрос на спиртное в Венгрии увеличился на 10%.

Психологи утверждают, что причина - в неуверенности людей в завтрашнем дне, тревоге и стрессе, которые вызвала пандемия.

Анна Жофия Рац, венгерский психолог:

"Чтобы сохранить самообладание, мы применяем разные стратегии. Они делятся на две категории. Первая - это фокусирование на проблеме. То есть практичные люди ищут решение, разрабатывают план действий. Вторая стратегия - фокусирование на чувствах, когда люди пытаются бороться с негативными эмоциями и стрессом, например, при помощи юмора или алкоголя".

В России, по данным Минздрава, спрос на алкогольную продукцию вырос во время самоизоляции на 2-3%.

Учёные предупреждают: спиртное от COVID-19 не защищает, зато может ослабить иммунитет и даже снизить эффиктивность вакцины от коронавируса.