Есть ли будущее у российского протеста? | #Куб

Московский областной суд оставил Алексея Навального под арестом, а его сторонники готовят новые акции протеста. Власти называют это нарушением закона и грозят активистам ответственностью.

Прошедшие в России митинги стали самыми крупными за последние годы. Реакция властей не заставила себя ждать: тысячи задержанных, обыски у соратников Навального, уголовные дела, в том числе по статьям о нарушении санитарного режима, насилии в отношении полицейских и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Что это? Борьба с нарушителями закона или попытка запугать?

В четверг социальные сети "взорвало" видео, на котором глава "Альянса врачей" Александра Васильева играет "К Элизе" Бетховена во время обыска.

Для многих оно стало символом борьбы с протестом.

“Анастасия отлично играет и на хамство внимания не обращает. Героическая женщина!” - написала Александра Захарова, пресс-секретарь “Альянса врачей” в твиттере.

Кому-то поведение Васильевой показалось позерством.

“Настя! Бетховен - это неактуально. Тикток не оценит. Надо было «Мурку» забацать. Вот это было бы тонко“, - сострила журналист Юлия Витязева.

Под “горячую руку” правоохранителей также попали брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь и участница Pussy Riot Мария Алехина.

В Архангельской области активистку экодвижения "Поморье – не помойка" Елену Калинину задержали за организацию "массового пикета снеговиков".

"Протест снеговиков". Елена Калинина

Вот, что об этом событии говорит ее коллега, экоактивист Дмитрий Секушин:

“Она вылепила четыре снеговика. Затем у нее замерзли руки, и она пошла в дом, чтобы согреться и сменить перчатки. Пока она ходила, вышла увидела, что у всех четырех снеговиков на шее висят плакаты с лозунгами. Она удивилась, лозунги ей понравились. Она сделала несколько кадров и написала пост у себя "Вконтакте". И буквально через пару часов к ней приехали сотрудники полиции".

Это безусловно попытки запугать. Но в этой ситуации все же больше смешного, чем страшного. Мне кажется, эти люди не осознают, в каком мире мы живем. Фактически, они своими руками распространили эту новость. Дмитрий Секушин

В Москве арестовывают участницу протеста. Alexander Zemlianichenko/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

По мнению политолога Марии Липман, фильм Навального о путинском дворце изменил расстановку сил. Но достаточно ли этих изменений для смены власти?

“Я думаю, что власти крайне обеспокоены. Я думаю, что для них это очень неприятная новость. 100 миллионов просмотров этого видео означает, что все об этом говорят и результатом стало то, что протест состоялся не только в Москве и Петербурге, но и в огромном количестве городов. Тех городов, где почти что и не было никогда протестов, особенно политических", - сказала она.

Это, конечно, очень существенная вещь. И непонятно, каким образом Путин может восстановить свои позиции после такого. То есть пока что не просматривается никаких реакций со стороны власти, кроме дальнейшего закручивания гаек, дальнейшего запугивания, больше жестких приговоров, больше людей пересажать по тюрьмам. Приведет ли это к успеху? Трудно сказать, но это действительно несколько меняет ситуацию в России. Мария Липман

В поддержку Алексея Навального выступили США и ЕС. Представитель МИД Мария Захарова считает, что протесты - срежиссированы Западом.

“Обратили на себя внимание срежиссированные, как под копирку, заявления западных политиков по ситуации с А.Навальным и незаконными акциями. Странно слышать подобные заявления от стран, в которых полиция не стесняется применять спецсредства в отношении мирных граждан”, - цитирует ее слова МИД.

Есть ли надежда на компромисс? Вот, что об этом говорит писатель Борис Акунин.

"И, господи, разве дело в дворце? (...) Я хочу всех вас, вне зависимости от наличия или отсутствия политических взглядов, спросить: вы хотите, чтобы улицы и площади вашей страны однажды превратились в поле боя? А если так пойдет дальше, это непременно случится. В проблемной стране всегда будет оппозиця. Она будет задавать власти неприятные вопросы и предъявлять претензии. Если таких людей много и их не пускают в парламент - они выйдут на улицы".

Иногда хочется говорить простые, тривиальные вещи. Комментаторы наверняка напишут, какой я наивный и как я оторвался от... Posted by Akunin Chkhartishvili on Tuesday, January 26, 2021

А что думаете вы? Действительно ли власть борется с правонарушителями или подавляет инакомыслие? Помогут ли задержания успокоить обстановку в стране или грядет политический армагеддон?

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