Политический кризис в Мьянме

Военные Мьянмы утверждают, что слова главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина о возможности государственного переворота были неверно интерпретированы. Накануне местная газеты "Ирравадди" сообщила, что встреча представителей правительства и вооруженных сил Мьянмы, направленная на преодоление текущего политического кризиса, завершилась безуспешно и военные не исключают государственного переворота, если не будет проведено расследование итогов голосования, которые, как они думают, были фальсифицированы.

Посольство США в Мьнме в этой связи опубликовало совместное заявление 16 дипломатических миссий, в котором содержится призыв к военным "придерживаться демократических норм".

В стране не прекращаются акции протеста сторонников оппозиционных сил связанных с военными. В ноябрьских выборах победу одержала правящая партия "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи. Поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза, считавшаяся ее главным конкурентом НЛД, получила минимальное количество мест в парламенте.