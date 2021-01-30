Российско-турецкий центр в Нагорном Карабахе

В зоне нагорно-карабхского конфликта начал работу совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня, расположенный в Агдамском районе вблизи населенного пункта Киямаддинли. В этом центре будут служить до 60 военных от каждой стороны.

В рамках соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора в последние месяцы развернут также российский миротворческий контингент, который вместе с представителями Международного комитета Красного Креста задействован в поиске пропавших без вести, обмене пленными и разминировании территорий. Ранее в минобороны РФ сообщили, что более 2300 человек обратились за помощью в пункт по сбору сведений об участниках конфликта в Нагорном Карабахе, пропавших без вести. С момента прекращения боевых действий в свои дома вернулись десятки тысяч беженцев.

В соответствии с соглашением о перемирии, подписанном 9 ноября, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку.

Между тем в Москве трехсторонняя рабочая группа по Нагорному Карабаху с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении обсуждает вопросы восстановления экономических связей и транспортной инфраструктуры в регионе.