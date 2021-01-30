"Война вакцин" между ЕС и Великобританией

Власти ЕС решили пока не блокировать поставки вакцины от коронавируса в Северную Ирландию. Предупреждение о возможности подобного шага и, более того, о вероятном введении из-за этого жёсткой границы между двумя частями Ирландии вызвали гневную реакцию и в Лондоне, и в Белфасте, и в Дублине.

По итогам переговоров было решено отказаться от такого шага, но в Еврокомиссии подчеркнули, что будут жёстко следить за исполнением контрактных обязательств производителей вакцин.

В пятницу Еврокомиссия одобрила механизм, который запрещает экспорт препаратов без согласия стран сообщества. Он будет применяться к тем компаниям, которые заключили контракты с ЕС.

Всё это вызвано тем, что в пятницу европейский регулятор окончательно одобрил применение шведско-британской вакцины AstraZeneca. Она стала третьей для Европы. Но в то же выяснилось выяснилось, что компания поставляет в Великобританию втрое больше доз, чем в ЕС. Лондон одобрил этот препарат в начале января.

Ранее компания объявила о задержках поставок в ЕС из-за технических трудностей. Но Еврокомиссия обвинила фирму в нарушении контрактных обязательств: ведь несмотря на те же трудности, поставки в Великобританию продолжаются в полном объёме. Согласно договорённостям, AstraZeneca должна поставить в ЕС 300 миллионов доз. В Брюсселе считают, что оплаченные Европой дозы отправляются в Королевство.

В это время на рынок собирается выйти ещё один игрок: компания "Джонсон и Джонсон". Её вакцина, по предварительным данным, "слабее" "Файзера" и "Модерны" — иммунитет приобретается в 66% случаев. Но зато это однофазный препарат, то есть достаточно одного укола, а не двух.

Поль Стоффелс, Руководитель научной службы Johnson & Johnson:

"Мы усиленно работаем с данными и готовы в течение следующей недели предоставить результаты в США, почти параллельно с этим — и в Европе, в Великобритании и в других странах. Мы работаем с ВОЗ над тем, чтобы вакцину одобрили во всём мире".

В Великобритании завершаются испытания и ещё одного препарата — американской компании Novavax. По имеющимся данным, она лишь на 60% эффективна против новых штаммов коронавируса, но зато нетребовательна к условиям транспортировки: её можно хранить в обычном холодильнике.

Некоторые страны Европы на этом фоне обращаются к китайским и российским производителям.

Так, в Сербию в пятницу прибыли ещё 40 тысяч доз "Спутника V". Белград одобрил применение российского препарата ещё 31 декабря.

Первой страной ЕС, разрешившей применение "Спутника", стала Венгрия: власти объявили о планах закупить до двух миллионов доз. В Евросоюзе "Спутник" не одобрен, но законодательство Венгрии позволяет в экстренных случаях обходить подобные препятствия.