ВОЗ ищет первоисточник COVID-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения начали инспекцию медицинских учреждений китайского города Ухань. После двухнедельного карантина, как сообщает «Франс-Пресс», они посетили больницу, которая, согласно официальным сведениям, принимала первых пациентов с новым коронавирусом. Члены делегации считают этот визит особенно важным. «Это возможность напрямую поговорить с врачами, которые работали в самый критический момент борьбы с COVID-19», — объясняет один из участников инспекции, британский вирусолог Питер Дашак.

В ходе поездки в Китай эксперты ВОЗ должны собрать информацию для подробного доклада об обстоятельствах начала коронавирусной пандемии. От них ожидают ответов на вопросы о происхождении вируса и об эффективности первых мер по борьбе с эпидемией. Пекин согласился принять делегацию на фоне обвинений в сокрытии реальных данных о распространении коронавируса и о характере инфекции.

Самым влиятельным критиком китайской санитарной политики стал бывший президент США Дональд Трамп — он требовал привлечь КНР к ответственности за пандемию. В Пекине все претензии отвергали и заявляли, что главным мировым источником распространения коронавируса в итоге стали США, а COVID, по некоторым данным, ещё до появления в Китае мог распространяться в других странах.