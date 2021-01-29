Вакцина Pfizer/BioNTech не связана с летальными случами после вакцинации - ЕАЛС

Вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech не связана с летальными случами после вакцинации. Об этом в пятницу после экспертной проверки заявило Европейское агентство лекарственных средств.

Ранее появились сообщения о побочных эффектах и осложнениях, возникающих от применения данного препарата, которые могли привести к смерти тяжелобольных пациентов домов престарелых в Норвегии и Германии. Речь шла о трех десятках человек. Многим было за 80, некоторым - за 90.

К единому с ЕАЛС мнению ранее пришли ВОЗ и Норвежское агентство по лекарственным средствам, где отметили, что смерть у ослабленных пожилых людей наступила ввиду тяжелого течения уже имеющихся у них заболеваний и не является прямым следствием применения вакцины. В ВОЗ заявили о "балансе пользы и риска" использования препарата.