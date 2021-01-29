Великобритания: цифровой разрыв

Маджиду 18 лет, он хочет стать биоинженером и надеется в сентябре начать учёбу. Но из-за ограничений, вызванных эпидемией, на его пути возникли трудности. Занятия идут сейчас дистанционно, а дома всего один компьютер, который приходится делить с двумя братьями. Он вынужден пропускать уроки, что сказывается на его знаниях и отметках:

– Мне неприятно, когда учителя всё время пишут мне по электронной почте, что я отстаю и так далее, но пока я ходил в колледж, я никогда не был отстающим. Они, наверно, думают, что я обленился или что-то такое, но на самом деле это не так.

Школа «Хит Маунт» в Бирмингеме сейчас закрыта, как и многие другие. Уроки идут дистанционно, но не у всех учащихся есть к ним доступ. Компания SmartLyte объединила усилия со школой, чтобы предоставить местным жителям устройства для выхода в интернет, но ситуация остаётся неблагополучной. Говорит директор компании Хафша Шейх:

– Многие люди живут здесь в настоящей бедности, у большинства школьников родители плохо владеют английским языком. Уровень грамотности тут очень низкий, и нас беспокоит, что всё это плачевно скажется на детях, на их образовании. Мы просто не представляем, как их родители со всем этим справятся.

Из Бирмингема передаёт корреспондент Euronews Аманда Коакли:

– Введённые ограничения ярко высветили, насколько велик цифровой разрыв в Великобритании. 1,9 млн семей не имеют доступа к интернету, а 11,9 млн не обладают необходимыми навыками, чтобы им пользоваться. Здесь, в Бирмингеме, многие семьи оказались в крайне тяжёлом положении, им приходится выбирать – еда или доступ в интернет, еда или цифровое устройство.

Доступ к образованию – лишь одно из проявлений цифрового разрыва. Власти заявляют, что предоставили 1,3 млн устройств, но многие школьники из бедных семей всё ещё не получили их. Остаётся неясным, когда вновь откроются школы, и до тех пор проблемы с выходом в интернет будет стоять весьма остро.