"Пробный мандат" для спикера: Италия в ожидании нового правительства

Спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фико получил от президента Серджо Маттареллы так называемый "пробный мандат" на формирование правительства. Ему поручено изучить условия для создания кабмина, который будет пользоваться поддержкой парламентского большинства.

Для Фико это уже второй подобный мандат. В 2018 году он получил его после выборов, когда ни одна коалиция не набрала достаточного числа голосов для формирования большинства.

Очередной политический кризис в Италии связан с утерей правящей коалицией в составе "Движения 5 звезд" и Демократической партии абсолютного большинства в Сенате. Случилось это после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци. В результате в отставку подал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Три кризиса: в здравоохранении, в обществе и в экономике - требуют немедленных мер со стороны правительства, поэтому правильно в скором времени возродить правительство с адекватной парламентской поддержкой Серджо Маттарелла президент Италии

"Движение" и Демпартия заявили о поддержке кандидатуры Конте во главе нового правительства. Ренци дал понять, что не поддержит бывшего премьер-министра хотя и не исключает возвращения своей партии в коалицию.

Свой план по формированию правительства Роберто Фико должен представить президенту 2 февраля.