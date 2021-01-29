Пожар в больнице в Бухаресте: погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате пожара в больнице Бухареста. ЧП произошло рано утром в пятницу. Возгорание началось в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша, где проходят лечение заболевшие коронавирусом.

Около 120 человек, находившихся внутри, эвакуировали. Тела трёх пациентов обнаружили в здании. Врачи пытались спасти ещё одну женщину, но позже она скончалась.

Орландо Скиопу, пожарная служба Бухареста:

"Мы локализовали пламя на первом этаже здания. Площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. Горели четыре помещения. Было много дыма. Была высокая вероятность того, что огонь будет распространяться и дальше по фасаду первого этажа".

Огонь за несколько часов был потушен. Причина возгорания устанавливается.

В ноябре прошлого года сильный пожар в отделении для больных с COVID-19 больницы города Пьятра-Нямц на северо-востоке страны унёс жизни 15 человек. Власти обещали ужесточить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности в медицинских учреждениях.