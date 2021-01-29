В Румынии расследуют обстоятельства пожара в ковидной больнице Бухареста

В Бухаресте по меньшей мере пять человек погибли в результате пожара в одном из корпусов Национального института инфекционных заболеваний имени Матея Балша. Трое пациентов были найдены мертвыми. Еще один в последствии скончался. Все они в этом медучреждении проходили лечение от COVID-19. Обгоревшее тело еще одного человека спасатели нашли в ванной комнате. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что крайне обеспокоен ситуацией: в ноябре в больнице города Пьятра-Нямц в огне сгорели 10 человек.

Клаус Йоханнис, президент Румынии: "Совершенно очевидно, что нам как можно скорее надо сделать выводы и принять определенные решения. Ситуация повторяется. Не так давно у нас была трагедия в Пьятра-Нямце, и вот разыгралась еще одна драма, в этой больнице. Были небольшие пожары и в других клиниках. Причины данных инцидентов различные. Обстоятельства произошедшего расследуются. Без сомнения, мы узнаем, как все случилось, кто виноват, и виновные будут наказаны".

Пламя вспыхнуло в пять часов утра. Экстренным службам пришлось эвакуировать более ста человек - сотрудников и больных. Пациентов разместили в других клиниках и не пострадавших корпусах госпиталя. После пожара в Пьятра-Нямце, власти распорядились провести проверки в отделениях интенсивной терапии по всей стране. По мнению экспертов, две трети румынских больниц не соответствуют стандартам пожарной безопасности.

Мари Жанн Йон, Euronews: "Это уже четвертый пожар, произошедший в румынских больницах всего за 3 месяца. И это вызывает тревогу. Все пациенты в этих клиниках страдали от COVID-19. Люди были серьезно больны, нуждались в кислороде. К счастью, в данном случае подача кислорода прекратилась сразу после пожара, что позволило избежать еще большей трагедии. Расследование продолжается".