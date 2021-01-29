Путин подписал закон о продлении договора СНВ-3 с США

Россия ратифицировала продление Договора о стратегических наступательных вооружениях с США на пять лет. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он вступает в силу со дня официальной публикации.

О том, что Москва и Вашингтон договорились продлить ДСНВ, было объявлено во вторник. На следующий день ратификацию соглашения поддержали Госдума и Совет Федерации.

Договор продляется до 5 февраля 2026 г. Он ограничивает число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, пусковых установок для них и тяжёлых бомбардировщиков. В Кремле подчеркивают, что это «отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения».

Против продления ДСНВ выступал прошлый президент США Дональд Трамп. Ряд конгрессменов-республиканцев раскритиковал администрацию Джо Байдена за отказ от попыток добиться нового соглашения с другими условиями. Продление СНВ-3, по их мнению, лишит Вашингтон «рычагов давления» на Москву для дальнейших переговоров.