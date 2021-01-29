Парламент Португалии поддержал легализацию эвтаназии

Парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии. В ближайшие три недели документ должен подписать президент Марселу Ребелу ди Соуза, который ранее заявил, что поддержит решение депутатов. Если закон вступит в силу, то Португалия станет седьмой страной в мире и четвертой в Европе, где неизлечимо больным пациентам старше 18 лет будет позволено уйти из жизни с медицинской помощью. Эта процедура может быть разрешена только для граждан и резидентов Португалии, чтобы в страну с целью эвтаназии не приезжали пациенты из других государств.

Политическая оппозиция, консервативные и католические организации Португалии выступают против. Два года назад обсуждения в парламенте сопровождалось акциями протеста.

Эвтаназия уже легализована в таких европейски странах как Бельгия, Люксембург и Нидерланды. В декабре законопроект одобрил Конгресс депутатов Испании и находится на обсуждении в Сенате.

В конце октября эвтаназия была легализована в Новой Зеландии. Решение было принято путём референдума.