Соратники Навального под домашним арестом

По решению суда юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и брат оппозиционера Алексея Навального Олег помещены под домашний арест до 23 марта. Они стали фигурантами дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при проведении несанкционированных митингов. Это максимально суровая мера пресечения, возможная по данной статье. Домашний арест на тот же срок назначен лидеру независимого профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову. Всего в связи с прошедшими демонстрациями возбуждено более 20 уголовных дел.

По официальным данным, в Москве на акцию в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО "Матросская тишина", пришли 19 человек, зараженных коронавирусом. Соратники Навального заявляют о намерении выйти на улицы российских городов в предстоящее воскресенье.

Генпрокуратура РФ, в свою очередь, предупредила об уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках в случае провокаций и попыток насильственных действий в ходе акций.