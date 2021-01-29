В ливанском Триполи не прекращаются беспорядки

Вот уже несколько дней ливанский город Триполи охвачен беспорядками. Вышедшие на улицы демонстранты возмущены ограничительными мерами, принятыми в рамках борьбы с коронавирусом. Беспрецедентный экономический кризис и кризис санитарный ухудшили и без того тяжелые условия жизни ливанцев.

Группы молодых людей бросали камни в полицейских, поджигали автомобили и правительственные учреждения. Пламенем было охвачено здание муниципалитета и частный университет. Стражи порядка для разгона протестующих применили слезоточивый газ и водометы. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе ночных столкновений в центре Триполи пострадали более 200 человек.

Чтобы пресечь беспорядки власти так же задействовали армию. Бронетехника блокировала площадь Нур. Премьер-министр Ливана Саад Харири осудил произошедшее в Триполи. Он заявил, что в этот город проникли экстремистские элементы. Наблюдатели указывают, что обстановка в Триполи накалилась до предела, поскольку за чертой бедности оказалось более 60% жителей.