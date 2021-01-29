Женщина на боксёрском ринге: борьба с предрассудками

В 15 лет Эльсидита Селай твёрдо решила, что хочет заниматься боксом, вопреки возражениям родных. Упорство и труд помогли спортсменке преуспеть - стать первой и единственной женщиной-боксёром высокого уровня в Албании.

"Вначале для меня бокс был несбыточной мечтой. Невозможно было даже представить себя в нём. С появлением результатов росла мотивация. Теперь бокс - моя реальность, любовь. Это абсолютно точно моё", - говорит девушка.

Для неё это не только борьба с самой собой и соперницами, но и с сексизмом, который столь глубоко укорён в албанском обществе.

"Поначалу я была против того, чтобы Эльсидита занималась боксом, - не хотела, чтобы к ней относились предвзято. Но у неё появились медали, и я поменяла свою точку зрения. Я за то, чтобы она продолжала", - рассказывает бабушка спортсменки.

Усиленные тренировки перед отборочными соревнованиями, поиск средств на поездку в Токио. Эльсидита Селай поставила перед собой новую цель - попасть на летние Олимпийские игры.