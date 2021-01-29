Ушла из жизни американская актриса Сисели Тайсон

"Женщина, которую природа наделила и силой, и красотой, с царственным видом и стойкостью духа", - так о ней писали восхищённые кинокритики. Ушла из жизни Сисели Тайсон - знаменитая американская актриса, снявшаяся более чем в 150 фильмах и сериалах.

Бывшая модель начала свою карьеру на телеэкране с эпизодических ролей. Слава настигла её в 70-х.

Сыграв главную роль в фильме "Саундер", в 1973 году Тайсон стала первой темнокожей актрисой номинированной на "Оскар".

Год спустя она получила свою первую награду "Эмми". Вторую пришлось ждать 20 лет.

Зрителям она также хорошо известна по ролям в картинах "Благодаря Винн Дикси", "Прислуга", сериале "Как избежать наказания за убийство" .

Сисели Тайсон было 96 лет.