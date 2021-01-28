Нападение на Юрия в Париже: разборки "ультрас" и дело против его матери

Зверски избитый в Париже 15 января украинский подросток был вовлечен в "войну" молодежных банд, а его мать фигурирует в деле о торговле людьми. Об этом сообщают французские СМИ.

В четверг Прокуратура Парижа объявила о задержании девяти несовершеннолетних, подозреваемых в "покушении на убийство, создании ассоциации злоумышленников (согласно Уголовному кодексу Франции, преступного сообщества, члены которого объединились для совершения каких-либо противоправных действий, - прим.ред.) с целью совершить преступление и кражу с применением насилия". Согласно главной версии следствия, нападение на Юрия связано с разборками молодежных группировок, которые действуют в Париже и членом одной из которых он может являться сам. Как утверждают журналисты Le Figaro, речь идет о "футбольных ультрас RD4", действовавших на западе Парижа и участвовавших в драках с "ультрас" из соседних районов. Полиция выясняет, не стало ли произошедшее с Юрием местью за нападение, которое было совершено на другого подростка в Ванве 10 января.

Для исследователя "ультрас" из Университета Париж X — Нантер Ольги Ружельник пока в данном деле больше вопросов, чем ответов. Она отмечает, что средний возраст участников подобных движений - 16-30 лет, а 15-летний Юрий, если и участвовал в одном из них, мог в ней именоваться только "лампочкой" - тем, кто "зажигается, когда старшие фанаты с ним заговаривают". По ее словам, общая характеристика "ультрас"-движений пост-советского пространства – расизм и ультрасемитизм, на Украине - это еще и анти-российские настроения. У французских же, а точнее, парижских "ультрас" за последние годы было немало идеологических изменений.

"Раньше в Париже было две основные группы "ультрас" - Отёй и Булонь. В первую входили парижане различного происхождения - арабы, чернокожие, это была межнациональная группа. Во вторую - белые французы, хулиганы. Были драки, нападения. Но в 2011 году "Пари Сен-Жермен" купил Катар, после этого расизма как такового не стало", - отмечает эксперт.

Ружельник считает, что, скорее всего, в деле о "малолетнем" Юрии речи об идеологии быть не может, и это, скорее, территориальные разборки подростков, которые пытаются таким образом "пробраться во взрослую жизнь" "ультрас".

Тем временем французские СМИ отмечают, что мать 15-летнего украинского подростка также известна правоохранительным органам. Со ссылкой на источники издание Liberation сообщает, что Наталья Крученик - фигурантка уголовного дела о незаконном ввозе трудовых мигрантов (своих соотечественников) во Францию и торговле людьми. Среди прочего, она помогала попасть в страну уроженкам Ивано-Франковска. Здесь их устраивали в клининговую компанию для уборки в квартирах Airbnb, но видов на жительство им так и не выдавали.

"Изначально нас нанимали только для работы в период высокой туристической активности - на Рождество или в летние месяцы. Мы в основном приезжали с туристической визой", - говорит одна из женщин.

В ноябре одиннадцать украинок обратились в полицию. Они заявляют, что жили в "нечеловеческих условиях", их заставляли работать без выходных, а "нищенскую" зарплату иногда задерживали месяцами. Дело передано в Прокуратуру Парижа.

Крученик все обвинения отрицает и заявляет, что все это "ложь, и сотрудницы рассказывают небылицы".

Нападение на 15-летнего украинского школьника Юрия произошло недалеко от торгового центра Beaugrenelle в XV-м округе Парижа. Десяток молодых людей в куртках с капюшонами жестоко избили юношу. По неподтвержденным данным, в кармане у него была отвертка.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал найти и привлечь к ответственности злоумышленников. С матерью Юрия связалась администрация французского лидера.