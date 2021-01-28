Первый аэропорт для беспилотников

Первый в мире аэропорт для беспилотников будет построен в Великобритании вблизи города Ковентри. Власти страны выделят финансирование на создание центра, который, как ожидается, станет обслуживать как грузовые, так и пассажирские перевозки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

– Для самолётов есть аэропорты, для поездов – вокзалы, а для автомобилей – дороги, – сообщает Санду, председатель компании Urban Air Port. – Но теперь возникла новая форма воздушных перевозок, для которой требуется своя инфраструктура. У пассажиров должна быть возможность приехать, забронировать рейс, пройти в салон пассажирского аэротакси. Поэтому нужна будет специальная вспомогательная инфраструктура для этого средства передвижения.

Создатели проекта подчёркивают, что беспилотники работают на электромоторах и не вырабатывают углекислый газ. Ожидается, что в ближайшие пять лет в мире будет построено около 200 подобных аэропортов, а беспилотные воздушные перевозки станут к тому времени обыденным явлением.