Народный артист СССР Василий Лановой умер в возрасте 87 лет

Не стало Василия Ланового. Народный артист СССР скончался на 88 году жизни.

Сын украинских крестьян закончил школу с золотой медалью и поступил на журфак МГУ, но надолго там не задержался и пошел в театральном училище имени Б. Щукина.

Артур Грей в "Алых парусах", Иван Варавва в "Офицерах" , Василий Ширфинский в "Днях Турбиных", Анатоль Курагин в "Войне и мире"...

Лановой сыграл в десятках театральных постановок и порядка 80 фильмах.

С 1957 г. был актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина.

С третьей супругой Ириной Купченко актер прожил почти полвека. Вместе с ней в начале января он был госпитализирован с диагнозом COVID-19. У Ланового было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония".

В четверг его состояние резко ухудшилось, актер был подключен к аппарату ИВЛ и перенес клиническую смерть.

Среди его наград - орден "За заслуги перед Отечеством", орден Почета, премии "Золотая маска", "Хрустальная Турандот" и многие другие.