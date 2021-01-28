"Психическая пандемия": душевное здоровье молодёжи резко ухудшилось

"Психическая пандемия": душевное здоровье молодёжи резко ухудшилосьКомментарии
В психиатрических больницах для молодежи в Бельгии наблюдается всплеск попыток суицида и депрессивных настроений в связи с коронавирусными ограничениями. Настолько, что сейчас там не хватает мест для новых пациентов, персонала и ресурсов для ухода за ними.
Но рост психических заболеваний наблюдается не только в Бельгии.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ухудшение ментального здоровья стало параллельной с COVID-19 пандемией. И теперь Европейский альянс по вопросам психического здоровья ВОЗ стремится усилить поддержку и координацию действий для каждой страны.
По данным Французской обсерватории студенческой жизни, каждый третий учащийся имеет признаки психологического стресса.
Недавно во Франции студенты университетов и школьные учителя выступили с протестом в "защиту условий жизни и учебы". Они требуют большей поддержки со стороны правительства во время кризиса здравоохранения.