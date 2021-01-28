Рейд на заводе AstraZeneca в Бельгии

Рейд на заводе AstraZeneca в БельгииКомментарии
Бельгийские органы здравоохранения провели рейд на местном заводе компании AstraZeneca, где изготавливаются вакцины против коронавируса. Проверка была проведена по запросу Европейской комиссии и связана с задержками в поставках препарата.
Ранее шведский производитель списал отставание от графика на проблемы с изготовлением основного компонента вакцины.
В Брюсселе подозревают, что AstraZeneca могла продать за резервированные для ЕС запасы вакцин другим странам, в частности Великобритании.
В то же самое время экспертная комиссия ФРГ не рекомендовала вакцину AstraZeneca гражданам старше 65. Это связано с недостатком данных от производителя о том, какой иммунный ответ препарат вызывает у граждан этой возрастной категории.
Фармацевтический гигант в свою очередь заверяет, что эффективность вакцины для людей старшего поколения подтверждена последними данными испытаний.