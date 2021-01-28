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мир

Рейд на заводе AstraZeneca в Бельгии

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 Ольга Кепински
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Власти провели проверку на заводе Novasep в Сенеффе, Бельгия
Власти провели проверку на заводе Novasep в Сенеффе, Бельгия   -   Авторское право  Mark Carlson/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Бельгийские органы здравоохранения провели рейд на местном заводе компании AstraZeneca, где изготавливаются вакцины против коронавируса. Проверка была проведена по запросу Европейской комиссии и связана с задержками в поставках препарата.

Ранее шведский производитель списал отставание от графика на проблемы с изготовлением основного компонента вакцины.

В Брюсселе подозревают, что AstraZeneca могла продать за резервированные для ЕС запасы вакцин другим странам, в частности Великобритании.

Бельгийские власти провели аудиторскую проверку. Мы не комментируем, почему она была проведена, какие были указания, потому что, очевидно, что это входит в сферу этой проверки, и мы действительно не можем это прокомментировать
Стефан Де Кеерсмакер
представитель Европейской комиссии

В то же самое время экспертная комиссия ФРГ не рекомендовала вакцину AstraZeneca гражданам старше 65. Это связано с недостатком данных от производителя о том, какой иммунный ответ препарат вызывает у граждан этой возрастной категории.

Фармацевтический гигант в свою очередь заверяет, что эффективность вакцины для людей старшего поколения подтверждена последними данными испытаний.