Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального

Московский областной суд признал законным решение Химкинского суда о продлении задержания Алексею Навальному на 30 суток. Оппозиционер останется под стражей по меньшей мере до середины февраля. Адвокаты сказали, что подадут кассационную жалобу и обратятся в Европейский суд по правам человека. Защита говорит о нарушении законодательства и принципов судопроизводства.

Для Навального (он принял участие в слушаниях по видеосвязи из СИЗО "Матросская тишина") вердикт не стал неожиданностью. Политик сказал, что ему все было понятно еще до начала заседания. Навальный назвал происходящее с ним "демонстративным нарушением закона" и выразил поддержку участникам массовых протестов, сказав, что они "являются большинством".

17 января Навального задержали в столичном аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где оппозиционер лечился после отравления, в котором политик обвиняет власти и лично Владимира Путина. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что задержание проводилось на основании постановления об объявлении Навального в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Второго февраля Симоновский суд должен принять решение по ходатайству о замене Навальному условного наказания на реальное.

У Навального две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". Последнее связано с хищением свыше 30 миллионов рублей. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии СК, их компания "Главподписка" оказывала "Ив Роше" услуги по завышенным ценам. Алексей был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно, Олег — к 3,5 годам колонии общего режима. В августе 2017 года назначенный Навальному испытательный срок по представлению ФСИН был продлен до конца декабря 2020 года. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, присудив выплатить братьям компенсацию, но он так и не был изменен.