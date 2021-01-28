Пожизненный срок для неонациста

К пожизненному заключению приговорён в Германии неонацист Штефан Эрнст, застреливший в позапрошлом году немецкого политика Вальтера Любке.

Суд приговорил также к полутора годам условно Маркуса Хартманна, который обучал Эрнста стрельбе из автоматического оружия. Обвинение в соучастии в преступлении было с него снято. Эрнст сознался в убийстве, заявив, что преследовал политические цели.

Речь идёт о первом после 1945 года убийстве в Германии политика ультра-правым экстремистом. Суд отметил особую тяжесть содеянного, что исключает для 47- летнего Эрнста возможность досрочного освобождения по истечении 15 лет.

Вальтер Любке был главой администрации округа Кассель, членом Христианско-демократического союза – партии Ангелы Меркель. Он открыто поддерживал миграционную политику властей, заявив, что те, кто выступает против помощи беженцам, могут покинуть страну.