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Германия

"Северный поток-2": в обход санкций и вопреки давлению

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
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"Северный поток-2": в обход санкций и вопреки давлению
Авторское право  Jens Buettner/(c) dpa-Zentralbild
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Газопровод "Северный поток-2" который свяжет Россию и Германию, готов на 90 с лишним процентов. Но опасаясь санкций со стороны США, из проекта вышли несколько европейских компаний.

Администрация Дональда Трампа в последние дни его президентства ввела ограничительные меры против трубоукладочного судна "Фортуна". Которое, впрочем, на днях возобновило работы в Балтийском море.

И всё же с приходом в Белый дом Джо Байдена позиция Штатов по этому вопросу не изменилась.

"Как заявили Euronews представители американского посольства в Берлине, США "по-прежнему привержены принятию всех надлежащих мер для прекращения строительства трубопровода "Северный поток-2", который угрожает жизненно важным национальным интересам европейских союзников и самих Соединённых Штатов".
Кейт Брэди
корреспондент Euronews

Неожиданно, в Германии спасать проект взялись власти земли Ме́кленбург-Пере́дняя Помера́ния. Они создали "Фонд защиты климата и окружающей среды", который впрок закупает необходимое для строительства оборудование и материалы, выводя из-под угрозы санкций поставщиков и подрядчиков.

Кристиан Пегель, министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания:
"Идея вот в чём: фонд приобретает технику и материалы и может отправить их на хранение. Когда в них появляется необходимость - пусть даже через несколько месяцев или год - фонд передаёт их фирмам, выполняющим строительные работы".

Но откуда берутся деньги?

Около 250 тысяч евро в фонд поступило из государственного бюджета. А первый взнос в размере 20 миллионов евро сделала компания Nord Stream-2 AG.

Местная НПО "Союз охраны природы и биоразнообразия" Deutsche UmweltHilfe подала на фонд в суд.

"Деятельность этого так называемого Фонда защиты климата на 99% финансирует компания Nord Stream-2 - а это дочернее предприятие российского "Газпрома". Вы же понимаете, кто здесь главный. Nord Stream-2 осуществляет контроль над всеми экономическими операциями. Главная задача этого фонда - завершение строительства трубопровода, а не защита окружающей среды".
Саша Мюллер-Краеннер
исп. директор, НПО Deutsche Umwelt Hilfe

Немецкие власти тоже заинтересованы в том, чтобы "Северного поток" был достроен. По утверждениям правительства, российский газ нужен для того, чтобы заполнить брешь, которая образуется из-за постепенного отказа страны от ядерной и угольной энергетики. Критики же уверены: необходимости в проекте нет, и он абсолютно несовместим с целями энергетической и экологической политики Евросоюза.

После ареста российского оппозиционера Алексея Навального и последовавших затем протестов, призывы остановить строительство газопровода стали ещё громче.

"Требуя освободить Навального, власти Германии всё же не меняют свою позицию по трубопроводу. На этой неделе правительство заявило, что никакой связи между проектом Северный поток-2 и делом Навального нет".
Кейт Брэди
корреспондент Euronews