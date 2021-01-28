Миллионы людей обзавелись домашними питомцами в прошлом году – по-видимому, стремясь избежать одиночества во время карантина. Но по прошествии нескольких месяцев многие стали избавляться от животных, с которыми не сумели ужиться.

Во Франции кому-то удаётся перепродать их, другие отводят зверей в приют, где им пытаются подобрать новых хозяев. Причём таких, которые их уже не бросят. Для этого в ассоциации SPA людей просят заполнить специальные анкеты. Каждый год здесь удаётся пристроить десятки тысяч животных.

– Нужно заполнить анкету с простыми, но очень важными вопросами, – поясняет сотрудница приюта Мари-Лор Карон, – например, живёте ли вы в доме или в квартире, часто ли отсутствуете, есть ли у вас другие животные, есть ли дети, насколько вы спортивны. Например, эту собаку мы не отдадим не спортивному человеку, который не любит гулять.

В дальнейшем новые владельцы всегда могут получить здесь совет и помощь по уходу за питомцем. Здесь призывают не забывать, что "мы в ответе за тех, кого приручили".