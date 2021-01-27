ООН: 60% землян считают изменение климата угрозой человечеству

Более 60% населения Земли считают изменение климата чрезвычайной ситуацией и угрозой для человечества. Так заявляют авторы опроса, организованного ООН. Его называют крупнейшим такого рода в истории: в нём приняли участие более 1,2 млн человек в 50 странах мира ,он проводился на 17 языках. Организаторы постарались охватить все географические и социальные регионы.

Кэсси Флинн, Программа развития ООН:

"Для нас не стало сюрпризом то, что молодёжь, в первую очередь люди младше 18, в числе первых воспринимают климатическую ситуацию как чрезвычайную и поддерживают решительные меры по её изменению. Но что интересно — и другие поколения отстают ненамного. Даже среди людей старше 60, которые вроде бы далеки от всего этого, даже среди них 58% считают, что климат в опасности и нужно что-то с этим делать".

Среди эко-программ, представленных на выбор участникам опроса, наиболее популярными оказались защита природы, переход на возобновляемые источники энергии, экологически чистое сельское хозяйство и инвестиции в "зелёные" рабочие места".

При этом опрос проводился в форме онлайн-игры, а также на месте рекламы в мобильных приложениях для смартфонов, прежде всего в играх. Авторы отчёта признают, что такая организация не позволила охватить тех, кто не имеет доступа к интернету или не умеет пользоваться современными технологиями.

Результаты и особенности опроса (по-английски)