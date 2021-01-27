Война за вакцины: "Богатые спасаются сами, как с Титаника"

Сербия вошла в число европейских лидеров по темпам вакцинации: по разным данным, на втором или третьем месте по числу уже сделанных прививок на душу населения, безусловно уступая только Великобритании. Кампанию Сербия начала также в числе первых — ещё 24 декабря.

Сербия заказала 6,5 миллионов доз разных производителей, но столкнулась, как и многие другие страны, с задержками поставок. По факту страна получила всего чуть больше 20 тысяч доз вакцины Pfizer, которая изначально считалась "основной". Российский "Спутник V" получил пока лишь ограниченное разрешение на применение.

Так что сейчас основной препарат для иммунизации — китайский "Синофарм". Две недели назад Белград получил миллион доз.

Президент Александр Вучич не скрывает своего разочарования нарушением контрактных обязательств со стороны западных поставщиков. По его словам, в мире идёт настоящая война за вакцины, и Сербия — далеко не на побеждающей стороне:

"В мире происходит то, что было на 'Титанике': мы врезались в айсберг, и самые богатые спасаются сами и спасают своих близких. У них уже заранее были готовы шлюпки. А небогатые и небольшие страны, такие, как государства Западных Балкан, тонут вместе с 'Титаником'. Богатые, возможно, этого и не хотели, но для них это и не особо важно".

По данным на среду, вакцинированы менее 320 тысяч сербов. Общее число подтверждённых случаев в стране достигает 390 тысяч, жертвами коронавируса стали почти 4 тысячи человек.