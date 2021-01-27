Обыски у Навального

В Москве полиция провела обыски в квартире Алексея Навального, ряда его сторонников, в офисе Фонда по борьбе с коррупцией и в студии "Навальный Live". В правоохранительных органах сообщили, что они связаны с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое было возбуждено после массовых акций в поддержку Навального в прошлые выходные.

По сообщению департамента здравоохранения Москвы, на акцию в нарушение карантина пришли 19 человек, заразившихся коронавирусом. Нескольких сотрудников ФБК следователи планировали допросить как свидетелей по этому делу. Представители оппозиции сообщили, что обыски прошли по десятку адресов.

По итогам массовых акций в поддержку Алексея Навального по всей России было возбуждено полтора десятка уголовных дел. В их числе в Москве — 4 дела о нападении на полицейских, дела о повреждении автомобиля ФСБ и о перекрытии дорожного движения в центре города.