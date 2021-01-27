НПО судятся с Францией из-за расовой дискриминации полиции

Впервые во Франции шесть неправительственных организаций подали коллективный иск против правительства республики в связи с предполагаемой системной дискриминацией со стороны сотрудников полиции, проводящих проверку документов, удостоверяющих личность.

Эти организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, утверждают, что французская полиция использует расовое профилирование при проверке удостоверений личности в отношении чернокожих и лиц арабского происхождения.

Факт проверки личности оскорбителен. Унизительно проверять не только из-за африканского или арабского происхождения, но и на регулярной основе. Один, два раза в день, пять раз в неделю и так далее Антуан Лион-Кан юрист НПО

Широкую публичную огласку получил факт избиения полицейскими чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в Париже в конце ноября прошлого года. Их обвинили в насильственных действиях при исполнении должностных обязанностей и в служебном подлоге.

В 2016 году кассационный суд обязал французское государство выплатить пяти истцам возмещение морального ущерба на основе доказательств так называемого расового профилирования полиции.

Когда говорят, что существует расовое профилирование, тут же миллионы случаев проверок сваливают с ними в одну кучу. Нет, полиция не дискриминирует и нет, полиция не занимается проверками по расовому признаку Станислас Гаудон генеральный представитель Альянса полиции

Несмотря на независимые отчеты и серию скандалов, связанных с дискриминационной практикой полиции, по данным газеты Liberation, французские стражи порядка только девять раз с 2009 по 2018 год наказывались за злоупотребления на почве расизма.