НПО судятся с Францией из-за расовой дискриминации полиции

НПО судятся с Францией из-за расовой дискриминации полицииКомментарии
Впервые во Франции шесть неправительственных организаций подали коллективный иск против правительства республики в связи с предполагаемой системной дискриминацией со стороны сотрудников полиции, проводящих проверку документов, удостоверяющих личность.
Эти организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, утверждают, что французская полиция использует расовое профилирование при проверке удостоверений личности в отношении чернокожих и лиц арабского происхождения.
Широкую публичную огласку получил факт избиения полицейскими чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера в Париже в конце ноября прошлого года. Их обвинили в насильственных действиях при исполнении должностных обязанностей и в служебном подлоге.
В 2016 году кассационный суд обязал французское государство выплатить пяти истцам возмещение морального ущерба на основе доказательств так называемого расового профилирования полиции.
Несмотря на независимые отчеты и серию скандалов, связанных с дискриминационной практикой полиции, по данным газеты Liberation, французские стражи порядка только девять раз с 2009 по 2018 год наказывались за злоупотребления на почве расизма.