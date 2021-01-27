В Европе вспоминали жертв Холокоста

В Европе вспоминали жертв ХолокостаКомментарии
Директор музея Освенцима Петр Цивинский возложил венок к Мемориалу Биркенау в честь Международного дня памяти жертв Холокоста . Скромность церемонии обусловлена ограничительными мерами в Польше в связи с пандемией.
В Бундестаге по этому случаю прошла специальная парламентская сессия, проводимая с 1996 года.
На церемонии в Европейском парламенте оперная певица Ханна Бардош исполнила традиционную песню на идише.
Президент Давид Сассоли назвал акт памяти своим долгом.
Лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В нем были убиты более 1,1 млн человек, подовляющее большинство из них были евреями. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.