Россия ратифицировала продление ДСНВ

Все думские фракции проголосовали за продлении до 5 февраля 2026 года Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Вслед за нижней палатой за ратификацию проголосовал и Совет Федерации.

Выступая перед участниками Давосского форума, подписание приветствовал президент Путин:

«Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности. Клаус сейчас упомянул о моем вчерашнем разговоре с Президентом Соединенных Штатов и о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Безусловно, это шаг в правильном направлении. Тем не менее противоречия закручиваются, что называется, по спирали».

Ратификация состоялась на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Джо Байденом. Стороны договорились о продлении договора, подписанного в 2010 г., без предварительных условий, на которых настаивала администрация предыдущего президента США Дональда Трампа.

МИД России заявил, не рассматривает возможность продления договора в 2026 году еще на пять лет. Соглашению нужно будет искать замену.