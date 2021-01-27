Оппозиция не сдается: команда Навального намерена продолжить борьбу за его освобождение

Команда российского оппозиционера Алексея Навального намерена и дальше бороться за его освобождение, несмотря на преследования своих активистов и возбужденные против них уголовные дела. Об этом на пресс-конференции сообщила юрист ФБК Любовь Соболь. Ранее представители оппозиции заявили о готовности провести новые протестные акции в России - 31 января и второго февраля.

Любовь Соболь, юрист ФБК: "Наша команда в любом случае продолжит свою работу, и мы, в том числе, будем усиленно работать над тем, чтобы победить монополию "Единой России" на выборах в парламент нашей страны".

Российские законодатели - председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, охарактеризовали прошедшие протесты как провокации, направленные на подрыв влияния России в мире.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы: "Понятно почему вот эти все провокации начинают набирать обороты. Совершенно очевидно - страна развивается, она начинает все больше и больше в мире влиять, с ней вынуждены считаться. Это не нравится".

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: "Ставилась задача пролить первую кровь, желательно молоодых людей и школьников".

Навальный был задержан после возвращения из Германии, где проходил лечение в связи с попыткой его отравления. По словам экспертов, протесты, помимо прочего, подогрел фильм, выпущенный Фондом борьбы с коррупцией о дворце в Геленджике, который, как утверждалось, принадлежит Владимиру Путину. Сам российский президент это отрицает.

Аббас Галлямов, аналитик: "Перекрытые шоссе, развороты самолетов - то во Внуково, то - в Шереметьево... Это все ставит власть в позицию обороняющегося. Плюс еще этот фильм. И у людей снова появилось ощущение, у оппозиционеров, что мы наступаем, а враг отступает. И в этот момент как раз появляется тот самый драйв, который выводит людей на улицу".

Акции в поддержку Алексея Навального с требованием его освобождения прошли в субботу по всей России. В ходе манифестаций были задержаны более трех с половиной тысяч человек. Возбуждено порядка 20 уголовных дел.