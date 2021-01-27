Миллион за автограф Наполеона: продаются мемуары о битве под Аустерлицем

Миллион за автограф Наполеона: продаются мемуары о битве под АустерлицемКомментарии
В одной из парижских галерей Arts et Autographes выставлены на продажу записки о сражении при Аустрелице за личной подписью Наполеона. Цена - один миллион евро. Нынешние владельцы заявляют, что рукописи получит тот, кто первым сможет предоставить всю сумму.
Историк и коллекционер Жан-Эмманюэль Ро приобрел мемуары полвека назад у потомков генерала Анри-Гасьена Бертрана, которому, будучи уже в ссылке на острове Святой Елены, французский император лично продиктовал воспоминания о своей главной победе. Повествование ведется от третьего лица. Заголовок к мемуарам "Сражение при Аустерлице" Наполеон подписал собственной рукой. Он также сделал еще одиннадцать исправлений в тексте на 74 страницах. К записям прилагается план сражений, скопированный генералом.
"Наполеон представляет приукрашенную версию битвы. Это видно по интонации. Это то самое "Солнце Аустерлица", - говорит дочь и коллега владельца Ализе Ро.
Вот еще несколько цитат: "Ничего не трогало его сердце более, чем вид этих смелых людей (раненых на поле битвы после сражения - прим.ред.), что его узнавали: они тогда забывали о своих страданиях и только спрашивали, верная ли победа" или "Быть побежденным не значит выпасть из ранга храбрецов" (в обращении к раненому русском офицеру - прим.ред.).
Армия Наполеона нанесла поражение численно превосходящим силам Третьей коалиции. Французы потеряли 1,5 тыс. своих солдат, почти 7 тыс. были ранены. Потери в лагере коалиции оказались вдвое больше.
В мае исполняется 200 лет со дня смерти Наполеона, а интерес к его эпохе не угасает. Несколько лет назад одна из треуголок императора была продана на аукционе почти за два млн евро.