Беспорядки в Ливане

Военнослужащие ливанской армии вместе с полицейскими пресекли во вторник беспорядки, вспыхнувшие в городе Триполи на севере страны из-за введенных властям карантинных ограничений в рамках чрезвычайного санитарного положения.

В центре города акция протеста вылилась в столкновения между демонстрантами и силами по поддержанию общественного порядка. Солдаты и полицейские применили резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом для разгона уличных манифестантов, которые забрасывали их камнями.

"Боль людей вытолкнула их на улицы. После сегодняшнего дня ничего не изменилось. Мы хотим свергнуть это систему целиком - с головы до пят. То, что мы видели сегодня, - это боль людей, а то, что видели вы, - это наша боль, голод и нищета", - говорит житель Триполи.

Причиной волнений в Триполи - одном из беднейших городов Ливана, стало недовольство населения по поводу введенных властям ограничительных мер в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Действующий с 14 января комендантский час на фоне финансового коллапса угрожает банкротством малым и средним предприятиям. 21 января Высший совет обороны продлил действующее в Ливане чрезвычайное санитарное положение до 8 февраля.