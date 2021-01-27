Берлин: цифровой памятник жертвам Холокоста

В Германии большая часть мероприятий, посвященных Международному дню Холокоста проходят в онлайн формате. Цифровая эпоха - цифровые памятники. На стене здания французского посольства в Берлине высвечиваются учетные карточки узников концлагерей. За каждым именем - человек, его история - жизнь, прерванная нацистским режимом. Евреи, гомосексуалы, инвалиды, политические оопоненты...

Моника Грюттерс, уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры: "Границы того, что допустимо говорить, меняются. Мы сталкивемся со все большим проявлением ненависти и с подстрекательством, и не только в социальных сетях, в интернете, но и здесь, на улицах. Нам необходимо задумываться о нападениях, совершенных в Ханау и Галле. И, конечно, нам особенно важно помнить, куда привели ненависть, подстрекательство и антисемитизм. Они привели к Холокосту".

Световая инсталляция - часть масштабного краудсорсингового проекта, который включает оцифровку миллионов документов по истории Холокоста.

Флориан Азулай, директор Архивов Арользена: 'Инициатива "Важно каждое имя" предлагает новую форму культуры памяти, и способ ее продления. Любой, находясь у себя дома, может получить данные о человеке, который является жертвой нацистского режима, и узнать о его судьбе".

Онлайн-регистрация позволяет добровольцам по всему миру помочь в обработке данных миллионов документов, хранящихся в архивах Арользена. Вот карточка заключенной Хелен Рейн, родившейся в Венгрии первого октября 1901 года. Мать троих детей, еврейка, Хелен привезли в концлагерь Освенцим 14 июня 1944 года, позднее в том же году переведена в Бухенвальд.

Анн-Мари Декот, посол Франции в Германии: "Вчера мне удалось зарегистрировать имя и данные женщины, француженки, которая жила в том же городе, где я родилась. В такой момент задаешься вопросом: что и как произошло, какая жизнь была у этого человека, его личная история? Поэтому это хороший проект. Он обращен к людям во всем мире. Любой желающий может принять в нем участие и получить доступ ко всеобщей истории".

С каждым годом в живых остаются все меньше и меньше людей, переживших Холокост, тех, кто могут поделиться своими историями. За тех, кто ушел, говорят документы. Поиск пропавших без вести в годы национал-социализма продолжается: каждое новое имя в архиве - победа над забвением.