Главные дипломаты Венгрии и Греции о самом главном

Россия, Турция, вакцинация и новая эра трансатлантических отношений определили повестку дня слета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Главы дипломатии Греции и Венгрии Никос Дендиас и **Петер Сийярто -гости** нашего канала.

За вакциной в Москву

Euronews: "Вы были в Москве в прошлую пятницу. Вы требовали освобождения Алексея Навального?"

Петер Сийярто, министр иностранных дел и торговли Венгрии: "В повестке дня у нас значились очень важные двусторонние вопросы. Мне нужно было обсудить закупку вакцины, так как наш национальный регулятор одобрил разрешение на экстренное использование вакцины российского производства. Одновременно я вел переговоры о дальнейших поставках газа, ведь нынешний долгосрочный договор подходит к концу осенью. Таким образом, в повесткедня значились важные двусторонние вопросы, им и были посвящены встречи".

Euronews: "Говоря о газе. Многие здесь, в Брюсселе, считают, что Германия должна просто остановить работы по "Северному потоку -2 " из-за истории с Навальным. По-вашему, это реалистичный сценарий?"

Петер Сийярто: "Ну, я думаю, что мы должны предоставить Германии возможность самой принять решение. В чем я твердо убежден, так это в важности диверсификации. Идет ли речь о газовых маршрутах или о расширении источников, для Европы это важно. Газ по-прежнему играет очень большую роль в энергоснабжении всего континента".

Euronews: "С приходом в Белый дом Джо Байдена стоит ждать новой главы в венгерско-американских отношениях? Венгрия была одной из немногих стран, которые открыто поддерживали Дональда Трампа. Премьер-министр Орбан сказал, что у него нет плана Б. А у венгерского правительства он есть?"

Петер Сийярто: "Без преувеличения в 2016- 2020 годах у нас были самые лучшие в истории политические отношения с Америкой. Это стало возможным благодаря выраженному взаимопониманию наших лидеров - бывшего президента США и венгерского премьера. Мы надеемся сохранить высокиестандарты последних лет и в будущем".

Euronews: "Вы лично критиковали Джо Байдена и его сына. Если не ошибаюсь, призывали прояснить вопрос о предполагаемой коррупционной истории на Украине. Вы сожалеете об этом?"

Петер Сийярто: "Думаю, что если вы ссылаетесь на чье-то высказывание, то должны цитировать точно.

Так вот, я никого не критиковал, это не моя работа - обсуждать характеристики и качества кандидатов в президенты других стран. Президент Байден критиковал Венгрию, называл ее автократией, что, на мой взгляд, свидетельствует об отсутствии уважения и доверия.

Это было сказано во время предвыборной кампании, порой при подготовкек выборамполитики говорят вещи, которые потом не повторяют. Но мы, естественно, призывали к большему уважению к Венгрии. Сегодня мы убеждены, что если новый президент США захочет иметь дело с Центральной Европой, то мы готовы сотрудничать".

Euronews: "Сегодня вы в числе прочего отвечаете в правительстве за закупку вакцин за пределами ЕС. И вы очень жестко критикуете Брюссель за его общую прививочную кампанию. Считаете ли вы, что Венгрии в этом вопросе было бы легче действовать в одиночку, конкурируя с Германией, с Францией, с другими странами блока?"

Петер Сийярто: "Я вижу ситуацию так. Производитель, которому ЕС уделяет большое внимание, активнее поставляет вакцины в США, Великобританию и Израиль в обход остальных стран и ЕС.

Это факт, и я думаю, он нуждается в разъяснении. Поначалу ожидания были невероятными, но на деле мы видим, как медленно осуществляются поставки, как мало вакцин доставлено на местапо сравнениюс заявленнымиранее цифрами. При этом некоторые европейские институты, властные структуры критикуют страны, которые ищут альтернативные решения. Для нас вакцина не является политическим вопросом, это - не идеология, а способ спасения жизней.

Поэтому мы вели переговоры с Россией, мы договорились, так как наш национальный регулятор утвердил разрешение на экстренное использование их вакцины в Венгрии".

Euronews: "Кто будет нести ответственность за использование российской вакцины?"

Петер Сийярто: "Национальный регулятор хорошо изучил препарат - и физически, и виртуально. Мы получили образцы, затем наши эксперты посетили производственные площадки, где делают вакцину, изучили документацию и дали добро. Послушайте, я понимаю ваше желание пофилософствовать, но замечу: раз регулятор дал согласие на основе документации, в том числе и касательно возможных побочных эффектов, то я как политик обязан был провести переговоры с Россией.

И давайте оставим научные вопросы экспертам!"

Euronews: "Давайте сменим тему. В декабре ЕС окончательно утвердил бюджет на следующие семь лет, увязав его с новым механизмом верховенства права. Как вы думаете, из-за этого Венгрия получит меньше европейских средств?"

Петер Сийярто: "Нет, а почему? У нас нет проблем с институтами правового государства, нет и проблем, касающихся демократии. Мы - демократическая страна, и буква закона у нас соблюдается очень четко".

Euronews: "А почему тогда Венгрия наложила вето?"

Петер Сийярто: "Мы опираемся на опыт, собственный опыт. Все время, что мы находимся у власти, нас атакуют по политическим и идеологическим вопросам. Увязывают их с концепцией верховенства закона, но по сути они никак друг с другом не связаны.

На нас нападают, когда мы задумываемся о миграции, о семейных ценностях, о патриотизме, но это ведь никак не связано с соблюдением принципа верховенства права!

Нас постоянно критикуютпо политическим причинам, ведь то, чем мы занимаемся - невыносимо для международного либерального мейнстрима. Мы стоим на позициях патриотизма, христианско-демократических ценностей, и одновременно мы успешны".

Euronews: "25 государств-членов поддержали механизм верховенства права применительно к бюджету. Получается, они все - часть либерального мейнстрима?"

Петер Сийярто: "Вы знаете, я никогда не комментировал позиции других стран, исходя из принципа взаимоуважения. Я уважаю их позицию, уважаю, что они смотрят на вещи под другим углом.

Они не были под огнем критики последние 11 лет, и я понимаю, что у них другой подход. Я его не комментирую. Думаю, они имею право решить так, а мы в свою очередь имеем право на вето. Оно закреплено в договоре ЕС. И любые споры вокруг использования нами нашего права, на мой взгляд, являются очень недемократическими".

Греция и Турция: пробный шар

Euronews: "Наш следующий собеседник в Брюсселе - министр иностранных дел Греции. Несмотря на призывы некоторых стран, например, прибалтийских республик и Польши, главы дипведомстсв ЕС решили воздержаться от введения новых санкций в отношении российских чиновников в связи с арестом Навального. Согласны вы с таким подходом? Как Европе следует взаимодействовать с Россией на этом этапе?"

Никос Дендиас, министр иностранных дел Греции: "Ну, мы согласились с позицией подавляющего большинства государств-членов, озвученной Жозепом Боррелем. Решили, что нужно дать России возможность пересмотреть свою позицию. Через 30 дней мы вернемся к этому вопросу".

Euronews: "Продолжая разговор о санкциях... Обсуждавшиеся нескольких месяцев санкции за незаконную деятельность Турции в Восточном Средиземноморье - в режиме ожидания, несмотря на решение саммита ЕС в декабре. Министр иностранных дел Германии заявляет, что создаваемая Турцией позитивная атмосфера не должна омрачаться санкциями. Считаете ли Вы, что предпринимаемые Турцией шаги оправдывает это?"

Никос Дендиас: "Ну, если вы позволите, санкции и не лежали на столе переговоров, так что снимать было нечего. Да, Хайко Маас сказал именно так, как вы процитировали, но санкции не обсуждались, их не было в повестке дня. Мы обсуждали другое - текущую ситуацию, эти огромные изменения в турецкой политике, переход от агрессивной дипломатиик тону, желающему показать, что Турциястановится нормальным собеседникоми готова к переговорам с опорой на международное право. Что же, давайте подождем и посмотрим, что будет делать эта страна дальше".

Euronews: "Но перспектива санкций сохраняется?"

Никос Дендиас: " ЕС говорит, что да, выражая надежду, что до реализации дело не дойдет. Условием для этого является соблюдение Турцией международного права".

Euronews: "Нет ли риска, что Турция сыграет на этой позитивной ноте в диалоге с ЕС, а потом вернется на прежние позиции?"

Никос Дендиас: "Будем надеяться, что президент Эрдоган и мой друг Мевлют четко увидят, в какой плоскости лежат интересы турецкого общества. Я - в числе тех, кто верит: истинный интерес турецкого общества, Турции как государства - это хорошие отношения с Европейским Союзом. Кто знает, возможно, в будущем она даже станет членом ЕС. Но это означает более тесные отношения и переход на европейские нормативы. Напомню, что европейская нормативная база в числе прочего содержит и Международную конвенцию по морскому праву. Так что, в конечном счете, Турция должна ориентироваться и на нее тоже".

Euronews: "Сейчас мы переходим к пробным переговорам после пятилетнего перерыва. Чего вы лично ждете?"

Никос Дендиас: "Я соглашусь со всеми, что это важный шаг. Важный, но на мой взгляд, небольшой.

Пробные переговоры - не полноформатные, это встречина уровнепослов, которые пытаются договориться об условияхпроведения реальныхпереговоров.

Да, это была первая встреча после пяти лет. Кстати, скажем прямо, переговорыв 2016 остановила Турция, а не Греция, как утверждала турецкая сторона. Но это не важно, давайте двигаться вперед! Важно, что диалог возобновился, и факт встречи сторон важен сам по себе. Посмотрим, что будет дальше".

Euronews: "Вы как определяете вашу красную черту в переговорном процессе? И есть ли она?"

Никос Дендиас: "Ну, давайте не будем вести разговор в терминах "красных линий", а попробуем увидеть положительную сторону. Итак, Турция решила в конце концов, что агрессивная дипломатия неэффективна, и теперь они возобновляют усилия по достижению взаимопонимания с Грецией, Кипром и Европейским Союзом. По-моему, это чрезвычайно важно, надеюсь, что мы будем исходить именно из этого".

Euronews: "В этом контексте на прошлой неделе вы заявили, что Греция расширила свои территориальные воды на запад в Ионическом море и пообещали сделать это и в восточном направлении. Вы крепко стоите на этой позиции, несмотря на очередное предупреждение Турции о возможном военном ответе?"

Никос Дендиас: "Напомню, что премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил об этом еще в августе 2020 года. И это - исключительно наше решение, а не вопрос, который требуете согласования с другими странами. Речь идет о суверенном праве Греции, и оно будет осуществляться каждый раз, когда правительство посчитает нужным. Моя страна не будет вести переговоры по этому поводу с Турцией или с кем-либо еще".

Euronews: "Поговорим о разногласиях между Грецией и Турцией в восточном Средиземноморье. Возьмем разведку месторождений. Мы видим, что Греция заключила множество соглашений сразу с несколькими игроками в регионе, в том числе с Израилем, Египтом. Значит ли это, что Греция может двигаться дальше без Турции?"

Никос Дендиас: "Но мы не хотим исключать Турцию! Это было бы в корне неверно, контрпродуктивно.

Напротив, мы хотим вовлечь Турцию в региональные проекты, но только с опорой на заданные нормы, на международное законодательство. Греция очень хотела бы иметь сердечные, взаимовыгодные отношения с Турцией. Я думаю, что для нас это - путь вперед. И для Турции тоже, то есть для всех!

Euronews: "Выходя за пределы Европы, мы видим перемены в США в связи со сменой власти. Мы знаем, что Эрдоган только что потерял хорошего союзника в Белом доме. Считаете ли вы, что новая администрация более дружелюбно настроена к интересам Греции?"

Никос Дендиас: "Мы не ищем каких-то уступок от новой американской администрации. Говоря о дружбе между президентом Трампом и президентом Эрдоганом, замечу, что у Греции никогда не было проблем с госсекретарем Помпео. Совсем наоборот. Этот политик хорошо понимал проблемы региона, его усилия позитивно воспринимались греческой стороной.

Новая администрация Байдена состоит из людей, которые отлично знают Балканы, ситуациюв юго-восточной Европе, понимают ситуацию на местах. И мы с нетерпением ждем работы с ними! Повторюсь, ждем работы, а не уступок, поскольку партнерство с людьми, понимающими проблемы региона, будет чрезвычайно полезным".

Euronews: "Мы не раз слышали, как политики, лидеры ЕС говорили о том, что хотят вместе с новой администрацией координировать внешнюю политику в эту новую эру трансатлантических отношений. Что вы скажете?"

Никос Дендиас: "Если честно, то для всех очень важно, чтобы Европейский союз и Соединенные Штаты были на одной волне. В конце концов, мы верим в одни и те же правила и принципы. Поэтому так важно, чтобы мы стали ближе друг к другу, чтобы, несмотря на возможные разногласия, старались решить проблемы и сообща двигаться вперед. Между Соединенными Штатами и Европейским союзом существует глубокое взаимопонимание. И я считаю, что от него и надо отталкиваться".