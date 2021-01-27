Госдума ратифицировала соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет

Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет - до 5 феврела 2026 года. Чуть раньше профильные комитеты Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности в предварительном порядке единогласно поддержали данное решение. В МИД РФ заявили, что будет создана межведомственная рабочая группа по взаимодействию с американской стороной для дальнейшей проработки вопросов, связанных с ДСНВ. В частности, сообщают парламентарии, по в том, что касается включения в договор новых типов ядерных вооружений.

Как отметил член комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов, с каждой стороны будет назначено по 300 представителей, "которые будут проводить инспекцию на территории США и на территории РФ".

Накануне законопроект вынес на рассмотрение парламентариев президент РФ Владимир Путин после того, как впервые поговорил по телефону с новым американским лидером Джо Байденом, а Россия и США обменялись нотами с соответствующими договоренностями.

Своим представителем при рассмотрении СНВ-3 в Федеральном собрании Путин назначил замглавы МИД Сергея Рябкова.

На прошлой неделе стало известно о намерении новой администрации Белого дома пересмотреть официальную позицию Вашингтона в отношении документа, который предусматривает дальнейшее взаимное сокращение арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений двух стран. О данных планах сам Байден заявлял еще в ходе своей предвыборной кампании.

Ранее администрация Дональда Трампа выдвинула Москве ряд дополнительных условий, лишь в случае безальтернативного принятия которых США согласились бы продлить истекающий в феврале договор, но только на год. Российские власти посчитали некоторые из них неприемлемыми. В МИД РФ выступали против "вскрытия Договора и переформатирования в пользу США его верификационного режима" и отметили, что администрация Трампа "планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов, налагавших ограничения на возможности Вашингтона бесконтрольно наращивать, проецировать и применять военную силу и воспринимавшихся в США в качестве препятствия на пути к "победе" в объявленном ими "соперничестве великих держав"".